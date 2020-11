В ноябре температура в Арктике местами поднялась на 20 °C выше нормы

Вконце ноября температура вАрктике поднялась до12°Cвыше, чем всреднем в1990-х годах. Внекоторых более теплых карманах впоследние дни температура поднялась более чем на20°Cпосравнению сосредними показателями, зарегистрированными менее 30лет назад, сообщает The Independent.

Ученые изУниверситета штата Мэн, США, измерили средние температуры на12млнкв.кмАрктики, где вначале 2020 года уже наблюдались аномально высокие температуры.

Почеловеческим меркам здесь достаточно холодно, вомногих местах температура опускается ниже нуля, ноохват территории, затронутой сильным всплеском высоких температур, встревожил климатологов. Это становится ежегодным напоминанием остремительном изменении климата, которое больше всего заметно вАрктике.

Поданным Barents Observer, внастоящее время полоса аномально теплого воздуха простирается отсеверной части Гренландии через Северный полюс идостигает моря Лаптевых иВосточно-Сибирского моря.

Ксеверо-востоку отШпицбергена, над Землей Франца-Иосифа иСеверной Землей также зафиксированы аномально высокие температуры. Непосезону теплая погода удерживается, хотя солнце уже опустилось вАрктике назиму.

