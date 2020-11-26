Общество

До февраля заболеют миллионы: в МВД разъяснили необходимость локдауна

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До февраля заболеют миллионы: в МВД разъяснили необходимость локдауна

Если не ввести в Украине полный локдаун, то заболеваемость коронавирусом продолжит стремительно расти. До февраля переболеть коронавирусом могут несколько миллионов украинцев. С таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеют 10 миллионов людей", – подчеркнул он.

Геращенко добавил, что когда рассматривалось решение о введении карантина выходного дня, глава МВД Арсен Аваков и еще несколько министров выступали за более широкие ограничения, но были в меньшинстве.

Ранее Зеленский внес в Раду законы о поддержке бизнеса на карантине.

По материалам: Подробности

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