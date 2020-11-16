Общество

Туман в Киеве 16 ноября: видимость снизится до 200-500 метров

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16ноября днем вКиеве иКиевской области сохранится туман, видимость составит 200-500м. Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.

Туман в Киеве 16 ноября: видимость снизится до 200-500 метров

©kievcity.gov.ua

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Избегайте использования дальнего света, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге. Приоткройте окно, чтобы слышать движение натрассе. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

Туман в Киеве 16 ноября: видимость снизится до 200-500 метров

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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