Общество

Карантин выходного дня: в Киеве оштрафовали первое кафе

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Карантин выходного дня: в Киеве оштрафовали первое кафе

В Киеве, 14 ноября, в центре города оштрафовали  одно из заведений общественного питания за несоблюдение карантина выходного дня. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

"Первый пошел. Одно из столичных кафе на пл. Льва Толстого поймали на нарушении "карантина выходного дня", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несмотря на все возражения работников кафе, они все же получили штраф.

Важно, что в Украине, с 14 ноября, из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня. Во время его действия на выходных – с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

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Стоит напомним, что некоторые украинские города отказались усиливать карантин выходного дня. 

Усиливать карантин отказались:

  • Днепр,
  • Львов,
  • Мукачево,
  • Черкассы,
  • Тернополь,
  • Краматорск,
  • Славянск,
  • Ривне,
  • Житомир,
  • Мариуполь.

Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.

Напомним, во Львове исполком принял решение, что суббота и воскресенье до конца ноября будут рабочими днями и это, согласно документу, позволяет работать всем заведениям, на которе распространяется карантин выходного дня.

Читайте также, в Киеве патрули и полиция будут жестко проверять условия карантина.

 

 

По материалам: Подробности

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