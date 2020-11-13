Общество

Жители Карабаха сжигают свои дома (видео)

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Жители Карабаха сжигают свои дома (видео)

Жители районов в Нагорном Карабахе, которые должны были быть переданы азербайджанской стороне, сжигают свои дома. Об этом сообщает BBC.

Жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район.

Согласно мирным договоренностям, Ереван до конца месяца должен вывести войска и постепенно передать два района Азербайджану. Под контролем армянских сил останутся Степанакерт (Ханкенди), Мардакерт (Агдере), Мартуни (Ходжавенд) и территории, не занятые армией Азербайджана.

Карабах, Кельбаджар. Армяне покидают и сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp

— Анфиса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

Ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе

По материалам: Подробности

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