В канцелярии Дуды говорят, что падение ракеты не вызвало напряжения между Киевом и Варшавой

В канцелярии Дуды говорят, что падение ракеты не вызвало напряжения между Киевом и Варшавой

18.11.2022 02:53

Укринформ

Падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной не привело к напряжению в отношениях Киева и Варшавы.

Об этом в эфире Polsat News международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос, стали ли последние 48 часов одними из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной, он ответил, что между Варшавой и Киевом "не было какого-то повышенного напряжения". Не было даже резкого обмена мнениями между президентами или их советниками.

«Самым важным для нас в самом начале было определить: напали на Польшу или нет. На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на россии, поскольку она терроризирует Украину и влечет случившееся”, — подчеркнул Кумох.

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Как сообщалось, в селе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от польско-украинской границы, в результате взрыва ракеты во вторник погибли два человека.

Польша и США, опираясь на свою информацию, утверждают, что это была украинская ракета ПВО. Украина ставит это под сомнение. Владимир Зеленский подтвердил, что украинских экспертов допустят к месту падения ракеты.

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

По материалам: Укринформ