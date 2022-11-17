россия несет ответственность за падение ракеты в Польше — США в ОБСЕ

17.11.2022 16:14

Укринформ

Независимо от окончательных выводов расследования по падению ракеты в польском Пшеводуве, полную ответственность за этот трагический инцидент несет россия, осуществившая ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Украины.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был следствием украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, приземлилась на территории Польши. Вместе с тем, какими бы не были окончательные выводы, очевидно , что стороной, несущей полную ответственность за этот трагический инцидент, является россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры", — заявил он.

Глава американской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что Украина имела и имеет полное право защищать себя.

По словам Карпентера, Соединенные Штаты полностью доверяют расследованию взрыва со стороны польского правительства и высоко оценивают профессионализм и взвешенность, с которым он его проводит. "Мы не будем опережать их работу и остаемся в тесном контакте с нашими польскими коллегами, поскольку продолжаем сбор информации", — добавил он.

В своем выступлении американский дипломат также указал на заявление президента США Джозефа Байдена на этой неделе на Бали о том, что "у Украины есть наша полная поддержка, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы дать Украине возможность защитить себя". "В этой войне есть только один агрессор, и это российская федерация. Совместно мы остановим ее агрессию и привлечем ее руководство к ответственности за зверства, совершенные против народа Украины", — подчеркнул Карпентер.

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Он также отметил, что только Президент Украины Владимир Зеленский, "четко продемонстрировавший свою преданность прекращению этой войны", и демократически избранное руководство Украины могут решать, когда и как начать переговоры с россией. "Соединенные Штаты будут полностью поддерживать их в постоянных усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности в пределах международно-признанных границ", — добавил он.

Как сообщал Укринформ, в польском селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства, недалеко от украинской границы, в результате взрыва ракеты во вторник погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что абсолютно ничего не указывает на то, что инцидент в Пшеводуве был умышленным нападением россии. Он добавил, что вероятнее всего, это была ракета украинской ПВО, и это был несчастный случай.

В этот день россия совершила массированный ракетный обстрел Украины, запустив по объектам критической и гражданской инфраструктуры около 100 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила абсолютное большинство из них.

Фото: USOSCE/Colin Peters

По материалам: Укринформ