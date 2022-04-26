Кулеба об угрозах лаврова: москва чувствует поражение в Украине

26.04.2022 01:17

Укринформ

Утверждения о реальности угрозы начала Третьей мировой войны свидетельствуют о том, что Москва чувствует в Украине поражение.

Как передает Укринформ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность" , – написал он.

Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

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Как сообщалось, ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день существует "реальная" угроза начала Третьей мировой войны, и ее "нельзя недооценивать".

По материалам: Укринформ