Зеленский заверил, что переговоры не приведут к снятию санкций с россии

Зеленский заверил, что переговоры не приведут к снятию санкций с россии

29.03.2022 23:55

Укринформ

Переговорный процесс между Украиной и страной-агрессором никак не повлияет на снятие санкций с рф

Как передает Укринформ, об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«И пусть некоторые страны даже не рассчитывают, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с российской федерации. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам положено, и пока мы не восстановим справедливость», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, санкции и дальше должны усиливаться и должны быть эффективными, а не вводиться ради заголовков в СМИ.

«Санкции должны усиливаться, усиливаться еженедельно, и они должны быть качественными. Не просто для заголовков в СМИ о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. Реального», — подчеркнул Президент.

Зеленский сообщил, что для обеспечения качества введенных санкций уже начала работу команда экспертов – украинских и международных. Результативность введенных санкций против россии с украинской стороны координирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, от международных экспертов – Майкл Макфол.

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24 февраля президент рф путин объявил о начале масштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение, объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

Украина официально подала иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ