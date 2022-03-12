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Расширение НАТО: Столтенберг напомнил россии о международных документах, которые она подписала.

11.03.2022 21:06

Укринформ

Одним из ключевых принципов НАТО является право каждой страны избирать свой путь, поэтому решение о присоединении к НАТО принадлежит исключительно Украине, и Альянс будет уважать ее суверенное решение.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время Дипломатического форума в Анталии (Турция) заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос модератора, готов ли он, как руководитель НАТО, отказать Украине в членстве в Альянсе, чтобы остановить развязанную путиным войну против Украины.

«Мы уважаем решение Украины о намерении присоединиться. Но мы также уважаем решение Швеции и Финляндии, когда они решили не присоединяться. Россия должна уважать свободные и независимые решения свободных и независимых государств… Это дело Украины. Я буду уважать любое решение – присоединяться или не присоединяться», — сказал руководитель НАТО.

По его словам, предложение россии о подписании обязывающего соглашения не принимать в Альянс новых участников является попыткой остановить любое дальнейшее расширение НАТО. В этом смысле показательно отношение к такому предложению Швеции и Финляндии. Они не стремятся к членству, но решительно выступили против такого «соглашения», потому что оно могло бы ограничить их право на выбор в будущем. Поэтому проблема выходит за пределы Украины, поскольку российская идея требует запретить дальнейшее расширение НАТО, констатировал Столтенберг.

«Идея, что собственные решения суверенных государств могут кем-то восприниматься как провокационные, что большие страны могут решать, что делать маленьким соседям – эта идея отражает совершенно ложный взгляд на мир… Если вы ставите под сомнение право суверенного государства избирать свой путь, вы двигаетесь в мир, который россия сейчас пытается восстановить снова с использованием силы. Украинцы восстали против этого, они заслуживают нашей поддержки, и мы помогаем им. Сила и мужество, которое они демонстрируют в борьбе с этим агрессором, поражает», — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что это не НАТО движется на Восток, а страны с Востока, такие как Словения, Польша, Балтийские страны, именно они приняли демократические и свободные решения относительно членства в Альянсе.

Руководитель НАТО напомнил, что сама россия подписала и обязалась выполнять Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию и многие другие международные документы, признающие право государств избирать свой путь, включая обеспечение своей безопасности.

Президент россии путин 24 февраля 2022 года объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Украинские Вооруженные силы, подразделения территориальной обороны отражают нападение врага и наносят ему тяжелые потери. Российский агрессор встречает упорное сопротивление от всего украинского общества.

По материалам: Укринформ