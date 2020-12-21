7bbac1a95b255e64c090e3964fb5aa6d.jpg” alt=”Зеленский обещает начать глобальную судебную реформу со следующего года” width=”100%” />

Зеленский обещает начать глобальную судебную реформу со следующего года

20.12.2020 00:18

Укринформ

Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной ветви власти в следующем году.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times, записанном 16 декабря, полный текст которого опубликован на сайте Главы государства, сообщает Укринформ.

"Больной место в Украине — это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы «воюем» с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой этап — это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года", – сказал Зеленский.

Читайте также: Судебная реформа: в ОП завершают подготовку законопроектов, чтобы представить их Зеленскому

Он добавил, что уже подготовлено много законов, готовы этапы внедрения этих реформ.

Как сообщал Укринформ, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование. В частности КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций.

Читайте также: Разумков рассказал, какие решения Рада должна принять по КСУ в следующем году

Президент Владимир Зеленский 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КС. В выводах комиссии говорится, что Конституционный суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

Зеленский 11 декабря заявил, что при подготовке судебной реформы в Украине учтут позиции Венецианской комиссии.

По материалам: Укринформ