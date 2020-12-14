Зачем Кулеба поехал в Молдову еще до того, как Санду официально стала президентом

Аналитика

11.12.2020 18:52

Укринформ

Избрание Майи Санду – очень важно для Украины: впервые за много лет на нашей границе – хотя бы где-то – стало спокойнее, а не тревожнее

С победой Майи Санду на выборах в Молдове эта страна будто стала для нас понятнее и ближе. Это на самом деле наш добрый сосед и потенциальный союзник. Дело не только в Майе Санду лично, но и в результатах голосования, и в том, что было после него. В конце концов, речь об истории региона и народов, его населяющих издревле. И именно поэтому мы можем говорить о многом общем в ситуациях, которые сейчас переживают обе страны. Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы еще до официальной инаугурации новоизбранного президент Молдовы красноречиво это символизирует.



Кулеба поздравил Санду с убедительной победой на выборах и передал приглашение в Украину от имени президента

Практически все годы украинской независимости ситуация на наших границах в лучшем случае – оставалась стабильной, а так – только ухудшалась. С Россией – седьмой год идет война, конца ей не видно, Беларусь критически дестабилизирована, Венгрия упорно пытается за наш счет утолять свои исторические комплексы… И тут – Молдова, избрание президентом представительницы демократического лагеря – ну, как лучик света и обещание, что в конце концов все будет хорошо.

Россия в Молдове еще сильна, но Европа – сильнее

Что показали выборы в Молдове, особенно – несколько недель, прошедшие после них. Убедительная победа проевропейского курса – 57% у Санду, но ощутимое влияние пророссийского настроения – 43% у Додона. Это при том, что жители Приднестровья могли тоже проголосовать и кому частью шли их голоса – понятно.

Как это сейчас становится модным у действующих президентов (тон задал сам президент США Дональд Трамп), Игорь Додон с поражением не смирился, хотя и к акциям неповиновения он своих сторонников не призывал. А вот в парламенте его социалисты в союзе с партией «Шор» попытались загодя лишить Санду части полномочий, которые у президента Молдовы, согласно Конституции, и так довольно ограничены. И надо сказать, что в демократических институтов страны хватило законных прав и решимости, чтобы эти попытки быстро пресечь. Конституционный суд Молдовы во-первых, заблокировал эту «попытку парламентского переворота», а во-вторых, признал Майю Санду избранным президентом Молдовы.



Майя Санду

Можно сказать, что первую атаку госпожа Санду выдержала и отразила. Но это не значит, что Россия откажется от попыток раскачивать ее позиции в дальнейшем. Собственно, визит главы украинского дипломатического ведомства, это – практическая поддержка Санду в этой непростой, хотя и прогнозируемой, ситуации. В проевропейской Молдове это особенно ценят. Для маленькой Молдовы поддержка и понимание со стороны двух соседей (а больше просто нет. – Авт) – Румынии и Украины имеет принципиальное значение. Программа первых зарубежных официальных визитов президента Санду это подчеркивает: сначала она приедет в Киев, а второй столицей – будет Бухарест.

Ничто так хорошо не объединяет, как общий враг

Нас объединяет с Молдовой далеко не только география. Украинский Донбасс во многом тождественен молдавскому Приднестровью. Это такой же печальный результат советского тоталитаризма – принудительная смена национальной структуры населения, тотальная русификация, создание, финансирование и организационное обеспечение сепаратистских групп и непосредственное управление ими из Москвы. В Молдове такое пережили на 20 с лишним лет раньше, и надо признать, что Украина эти уроки выучила не лучшим образом. Но есть принципиальное отличие – отсутствие у Молдовы общей границы с Российской Федерацией. Именно поэтому горячую фазу конфликта на Днестре в первой половине 90-х удалось довольно быстро погасить. Украине такого счастья не выпало.

Вместе с тем, в Молдове – в отличие от нынешней Украины (Крым – это особая история) – на территории Приднестровья, российские военные до сих пор расквартированы официально. Якобы они охраняют склады боеприпасов, оставшихся еще от 14-й армии, которая стояла в Приднестровье. Но что же их охранять, когда старые боеприпасы надо давно обезвредить на месте. Россия с этим открыто тянет время и поэтому мира на Днестре нет до сих пор. И также для Кремля важно сохранить за собой эту военную базу, как один из ингредиентов неспокойной ситуации на всем юго-западе Украины. Российская группировка (пусть там сейчас 1000 «штыков», но для современной войны это не мало. – Авт.) нависает над Одессой. Посчитайте, сколько раз за годы войны нам приходилось об этом вспоминать?

Майя Санду уже заявила, что она будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья и замены их на гражданскую миссию ОБСЕ. Россия уже прогнозируемо выразила свое недовольство по этому поводу. Поэтому Украина становится для Молдовы ближайшим союзником. И это тоже показал визит Дмитрия Кулебы.

Наконец, то, что сейчас происходит в этом уголке Европы, дает надежду покончить х неопределенностью. Юго-запад континента окончательно движется к сплочению в геополитическом выборе. Это очень важно. Правда, как заноза в здоровом теле еще остается «советское Приднесторовье», и Россия будет сражаться за него упорно. Но о совместной борьбе за его освобождение мы уже тут говорили.

Дмитрий Пересиченко, Киев

На первом фото: министры иностранных дел Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой

По материалам: Укринформ