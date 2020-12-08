Кулеба призвал новую администрацию США поддержать перезагрузку судебной системы Украины

07.12.2020 19:18

Укринформ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал скандальное решение КСУ «наступлением» на антикоррупционные реформы, и призвал международных партнеров, и в частности администрацию Джо Байдена, поддержать реформу украинской судебной системы.

Об этом он написал в авторской публикации, вышедшей в понедельник на сайте влиятельного аналитического центра США Atlantic Council, передает Укринформ.

«Конституционный суд (Украины – ред.) нанес мощный удар по антикоррупционным реформах Украины, практически отменив требование государственных служащих подавать электронные декларации о своих активах. Решение суда грозило подорвать наши отношения с ЕС и другими международными партнерами», – отметил глава украинского МИД.

Он назвал это усилиями «старой гвардии», которая хочет вернуть Украину во времена, когда можно было воровать государственные деньги и «играть в политику в российском стиле». Министр подчеркнул, что в ответ были введены безотлагательные шаги.

«Президент инициировал немедленные действия по восстановлению доверия к украинским реформам и борьбе с коррупцией. Всего в течение нескольких часов Кабинет Министров провел экстренное заседание, приказав НАПК немедленно восстановить доступ общественности к реестру деклараций об имуществе. Более пяти миллионов деклараций быстро появились в сети», – отметил Кулеба.

Однако для долгосрочной перспективы этих шагов недостаточно. Ведь решение КСУ уже подорвало законность десятков судебных процессов и привело к прекращению некоторых из них.

«Судебная система в Украине является наибольшим препятствием на пути к реформам, начиная с 2014 года», – подчеркнул украинский чиновник.

Он напомнил, что усилия в этом направлении прилагались, однако имели незначительный успех.

«Понятно, что сейчас это должно измениться. Последнее наступление со стороны Конституционного суда не оставляет больше возможностей для переговоров и времени для нежестких решений. Любые разговоры о компромиссных решениях теперь точно остались в прошлом», – отметил Кулеба.

По его словам, Украина не имеет другого выбора, чем кардинально реформировать судебную систему, даже если для этого нужны жесткие политические решения и политическая воля. «Решительность Президента Зеленского сделать это сейчас подкреплена еще более жесткими требованиями общества», – отметил министр.

Судебная система Украины «нуждается в полной перезагрузке». Как подчеркнул Кулеба, международные партнеры Украины также должны были присоединиться к этому процессу, чтобы обеспечить реальные результаты, а также успокоить любые возможные опасения относительно ненадлежащего управления.

«Было бы очень полезным и желательным, если бы новая администрация США взвесила и поддержала эти усилия», – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, Суд признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности предоставления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

По материалам: Укринформ