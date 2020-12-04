Рада возобновила наказание за недостоверное декларирование

04.12.2020 13:06

Укринформ

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым возобновила ответственность за недостоверное декларирование.

Как передает корреспондент Укринформа, за соответствующий законопроект №4460-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» проголосовали 289 народных депутатов.

Закон вносит изменения в примечание к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) "Нарушение требований финансового контроля", которые уточняют субъектов данного правонарушения, а также позволяют налагать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму «от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», а не «от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц» как указано в действующей редакции.

Предложенные в КУоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

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В связи с признанием не соответствующей Конституции Украины статьи 50 КУоАП изменения технического характера вносятся и в пункт 1 части первой статьи 255 КУоАП (в части ссылки на примечание к статье 50 КУоАП).

Закон также исключает из Уголовного кодекса Украины статью 366-1, но дополняет кодекс новой статьей 366-2 «Декларирование недостоверной информации», которой устанавливает уголовную ответственность: в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от 2500 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это будет наказываться в виде штрафа от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от 2500 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Кроме того, необходимые изменения предлагается внести в Уголовный процессуальный кодекс, предусмотрев, что уголовные производства по статьям 366-2 и 366-3 УКУ подсудны Высшему антикоррупционному суду.

Согласно принятому документу, досудебное расследование уголовных правонарушений по статьям 366-2 и 366-3 УКУ поручается детективам Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщал Укринформ, 17 ноября заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ. Создать такую​​рабочую группу предложил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Члены рабочей группы до 1 декабря должны были подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты для урегулирования конституционного кризиса.

Рабочая группа 30 ноября зарегистрировала законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

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Президент Владимир Зеленский в связи с решением КСУ созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ в Единый государственный реестр деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Также в законопроекте предлагается признать, что решение КСУ от 27 октября является ничтожным (которое не создает правовых последствий), принятым судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов.

2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Председателем ВР Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса Украины». Документ предусматривает внесение изменений в закон «О предупреждении коррупции», которыми предлагается восстановить права НАПК.

По материалам: Укринформ