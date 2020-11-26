МИД направил России ноту из-за еще одного «гумконвоя» на оккупированный Донбасс

МИД направил России ноту из-за еще одного «гумконвоя» на оккупированный Донбасс

26.11.2020 17:18

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным незаконным перемещением так называемого гуманитарного конвоя на оккупированный Донбасс.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Россия, игнорируя неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия и с нарушением украинского законодательства незаконно переместила на территорию Украины так называемый гуманитарный конвой для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами, акцентировали в МИД.

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"В связи с этими противоправными действиями Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договоры, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал Укринформ, российская сторона 26 ноября в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, уже 100-го, "гуманитарного конвоя" на оккупированную часть Донбасса.

По материалам: Укринформ