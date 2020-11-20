Комитет ВР поддержал создание ВСК по расследованию пожаров на Луганщине

19.11.2020 18:44

Укринформ

Комитет Верховной Рады поддержал создание ВСК по расследованию масштабных пожаров на Луганщине, которое инициировали народные депутаты от "Слуги народа" Максим Ткаченко и Руслан Горбенко.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Фейсбуке.

"Направление очередных депутатских обращений для получения еще одних отписок не заставит ответственных должностных лиц принять необходимые меры, чтобы не допустить больше таких пожаров. Поэтому и предлагается, чтобы Верховная Рада Украины создала ВСК! Надеемся, что в ближайшие пленарные недели документ наберет необходимое количество голосов, и начнется полноценная работа по расследованию пожаров на Луганщине", – отметил Ткаченко.

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В "Слуге народа" напомнили, что в этом году пожары на Луганщине возникали дважды. Вследствие первой, в июле, выгорело около 5 тысяч гектаров леса, а это 10% общей площади лесного массива области. Тогда погибли 6 человек, за помощью к врачам обратились 71 человек, 25 человек были госпитализированы, сгорело 80 дач и 45 домов. Во время второго (30 сентября – начало октября) было охвачено огнем 20 тысяч гектаров, в зону поражения попали 32 населенных пункта, было уничтожено более 600 жилых домов, 11 человек погибли, 19 пострадали и 150 были эвакуированы.

По материалам: Укринформ