Политика

Глава Еврокомиссии пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Глава Еврокомиссии пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления

Глава Еврокомиссии пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления

12.11.2020 12:56

Укринформ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала скорейшего выздоровления Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заболел COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом она написала в Твиттере.

«Мои мысли с вами, Владимир Зеленский. Я желаю вам скорейшего выздоровления», – написала фон дер Ляйен.

Читайте также: Зеленский и Ермак находятся в «Феофании» – советник главы ОП

Как сообщалось, 9 ноября коронавирус выявили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "УП" сообщил, что Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Фото: Twitter.com/vonderleyen

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Настя Каменских поделилась эффектным снимком из ванной комнаты

Настя Каменских поделилась эффектным снимком из ванной комнаты

45 минут ago
Photo of “Вводим 72-часовую пятницу”: Степанов возмутился решением “Эпицентра”

“Вводим 72-часовую пятницу”: Степанов возмутился решением “Эпицентра”

1 час ago
Photo of Из-за потепления ураганы дольше сохраняют силу на суше – исследование

Из-за потепления ураганы дольше сохраняют силу на суше – исследование

1 час ago
Photo of Нереализованный пенальти Ярмоленко: Украина потерпела поражение от Польши

Нереализованный пенальти Ярмоленко: Украина потерпела поражение от Польши

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button