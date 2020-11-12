Глава Еврокомиссии пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления

12.11.2020 12:56

Укринформ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала скорейшего выздоровления Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заболел COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом она написала в Твиттере.

«Мои мысли с вами, Владимир Зеленский. Я желаю вам скорейшего выздоровления», – написала фон дер Ляйен.

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Как сообщалось, 9 ноября коронавирус выявили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "УП" сообщил, что Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Фото: Twitter.com/vonderleyen

По материалам: Укринформ