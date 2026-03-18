Коли краще починати дачний сезон: експерті поради для ефективного врожаю

Початок дачного сезону в Україні дедалі більше визначається не календарем, а кліматичними змінами та агрономічними рекомендаціями.

Фахівці аграрних інститутів наголошують, що правильний вибір часу старту польових робіт безпосередньо впливає на врожайність і стійкість рослин до хвороб.

За даними агрометеорологічних спостережень, останні роки характеризуються нестабільними весняними температурами, що створює ризик передчасної висадки культур. Експерти радять орієнтуватися насамперед на температуру ґрунту, яка має стабільно перевищувати +8…+10°C для більшості овочевих культур. Саме цей показник, а не дата в календарі, визначає готовність землі до активного росту рослин.

Науковці підкреслюють, що ранній початок робіт часто призводить до втрати частини врожаю через повторні заморозки. Водночас запізнення також має негативні наслідки — рослини потрапляють у період літньої спеки вже на стадії активного розвитку, що збільшує потребу у поливі та добривах. Таким чином оптимальне «вікно» для старту сезону формується індивідуально для кожного регіону.

Аграрні консультанти звертають увагу на важливість підготовчого етапу: аналіз структури ґрунту, внесення органічних добрив та планування сівозміни. Саме системний підхід дозволяє зменшити витрати та підвищити ефективність господарства навіть на невеликих присадибних ділянках.

Фахівці також відзначають зростання популярності сучасних агротехнологій серед дачників, включно з мульчуванням і крапельним зрошенням. Ці методи допомагають економити воду та підтримувати стабільну вологість ґрунту, що особливо актуально в умовах змін клімату.

