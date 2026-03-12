Чому біля комп’ютера потрібні поруч рослини: думка науковців

Ідея розміщення кімнатних рослин біля робочого місця тривалий час сприймалася як елемент декору, однак сучасні наукові дослідження доводять, що зелень у приміщенні може мати відчутний вплив на психологічний стан і продуктивність людини.

Висновки міжнародних дослідницьких груп свідчать про зв’язок між наявністю рослин і зниженням рівня стресу під час роботи за комп’ютером.

Експерименти, проведені університетами Європи та Азії, показали, що навіть невелика кількість рослин у полі зору зменшує втому очей і сприяє швидшому відновленню концентрації. Пояснюється це особливостями сприйняття природних кольорів мозком: зелений спектр асоціюється з безпечним середовищем і викликає реакцію розслаблення.

Окремі дослідження також підтверджують, що рослини можуть частково покращувати мікроклімат приміщення, впливаючи на рівень вологості повітря.

Хоча популярний міф про повне очищення повітря рослинами перебільшений, науковці визнають їхній допоміжний ефект у створенні комфортного робочого середовища.

Психологи підкреслюють, що контакт із природними елементами знижує прояви цифрової перевтоми — явища, яке стало типовим для працівників офісів і віддалених спеціалістів. У корпоративних просторах дедалі частіше застосовується концепція біофільного дизайну, що передбачає інтеграцію природних елементів у робочі зони.

