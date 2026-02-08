Як пережити важкий стрес і шок: поради лікарів

Сильний стрес і психологічний шок — це не слабкість і не «перебільшення». Це нормальна реакція нервової системи на ненормальні обставини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Війна, втрати, різкі зміни в житті, небезпека, перевтома — усе це може вибити з колії навіть найстійкіших. Головне — не залишатися з цим наодинці та не чекати, що «само мине».

Що відбувається з організмом під час шоку

Коли людина переживає сильний стрес, організм переходить у режим «бий або біжи». Це біологічний механізм виживання, але при тривалому навантаженні він починає шкодити.

Типові фізичні та психологічні симптоми:

прискорене серцебиття

тремтіння в тілі

відчуття нереальності того, що відбувається

проблеми зі сном

різкі перепади настрою

труднощі з концентрацією

«Стрес сам по собі не вбиває. Вбиває ігнорування сигналів організму», — зазначає лікар-невролог Олена Коваль.

Перші дії: що радять лікарі в перші години та дні

✔️ Кроки, які реально допомагають

Заземлення

Подивіться навколо і назвіть:

5 предметів, які бачите

4 звуки, які чуєте

3 речі, до яких можете доторкнутися

Дихання 4–6

Вдих — 4 секунди

Видих — 6 секунд

Повторити 5–7 разів

Тепло

Теплий напій або плед реально знижують рівень кортизолу. Навіть прості дії можуть дати нервовій системі сигнал: небезпека минула.

Що НЕ варто робити під час сильного стресу

Помилка Чому це шкодить Ізоляція Підсилює тривогу та відчуття безпорадності Алкоголь Тимчасово «глушить», але посилює симптоми Самозвинувачення Підтримує хронічний стрес Ігнорування сну Порушує відновлення мозку

«Алкоголь — це не заспокійливе, а кредит під високі відсотки», — коментар психотерапевта Сергія Мельника.

Як відновлюватися після шоку: стратегія на 7–14 днів

🧠 Для психіки

обмежте новини (1–2 рази на день)

ведіть короткі записи: що відчуваєте і що допомогло

не вимагайте від себе «швидкого повернення в норму»

🏃 Для тіла

щоденні прогулянки мінімум 20 хвилин

легка розтяжка або йога

вода + регулярне харчування

Тіло завжди відновлюється раніше, ніж психіка — і це нормально.

Коли потрібно звертатися до лікаря або психолога

Звернення до фахівця — це не крайній крок, а розумна профілактика.

Обов’язково зверніться по допомогу, якщо:

симптоми тривають більше 2 тижнів

з’являються панічні атаки

різко погіршився сон

виникає відчуття повної емоційної порожнечі

«Рання допомога скорочує відновлення в рази», — підкреслює клінічний психолог Ірина Савчук.

Реальний досвід: що кажуть люди

«Я думав, що зі мною щось не так. Виявилось — це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Коли я це зрозумів, стало легше», — Андрій, 32 роки.

Головне, що варто запам’ятати

стрес і шок — це не слабкість

організм намагається вас захистити

маленькі кроки мають велике значення

допомога — це сила, а не поразка

Ви не зламані. Ви — у процесі відновлення. Пережити важкий стрес можливо — без героїзму і самопожертви. Лікарі одностайні: уважність до себе, підтримка та своєчасна допомога працюють краще за будь-які «чарівні методи».

Цікаво й те, що вчені провели експеримент щодо того, що буде, якщо випити одразу 2 різні пігулки.