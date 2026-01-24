Як зберегти психічне здоров’я під час відключень світла — поради експертів

Постійні відключення електроенергії — це не лише побутовий дискомфорт. Це повільний, але системний удар по нервовій системі, який багато хто недооцінює. Коли зникає світло, разом із ним часто зникає відчуття контролю, безпеки та передбачуваності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Добра новина: психіку можна і потрібно підтримувати — навіть у повній темряві. У цій статті — практичні поради психологів, лікарів та людей, які живуть у такому режимі вже не перший рік.

Чому відключення світла так сильно б’ють по психіці

На перший погляд здається, що проблема лише у відсутності зручностей. Але насправді мозок реагує значно глибше.

Основні психологічні тригери:

втрата контролю над звичним середовищем

порушення біоритмів (сон, харчування, робота)

постійне очікування гіршого

інформаційний вакуум

посилення тривожних думок

«Людська психіка погано переносить невизначеність. Коли людина не знає, коли увімкнуть світло — мозок починає працювати в режимі загрози», — пояснює клінічний психолог Ірина Л.

Чим довше це триває, тим вищий ризик хронічної тривожності та емоційного вигорання.

Типові симптоми психічного перенапруження

Зверніть увагу на сигнали, які багато хто ігнорує:

дратівливість без очевидної причини

апатія та занепад сил

проблеми зі сном

різкі перепади настрою

нав’язливі тривожні думки

відчуття «я втомився, навіть нічого не роблячи»

«Я помітив, що найбільше виснажує не сам холод чи темрява, а постійне очікування — увімкнуть чи ні», — ділиться користувач Сергій, 34 роки.

Практичні способи підтримки психіки під час відключень

1. Створіть «острів стабільності»

Навіть за відсутності світла важливо зберегти мінімальний розпорядок:

лягати спати приблизно в один і той самий час

їсти за графіком

мати 1–2 повторювані ритуали

Психіці важливо розуміти: хоча б щось у цьому світі стабільне.

2. Обмежте тривожний контент

Постійне читання новин при кожній появі інтернету лише посилює стрес.

Рекомендації експертів:

перевіряти новини 1–2 рази на день

уникати «екстрених» Telegram-каналів уночі

не читати прогнози відключень перед сном

«Інформаційне перевантаження в умовах нестабільності діє як бензин на вогонь», — зазначає психотерапевт Олександр К.

3. Використовуйте темряву собі на користь

Відключення світла — це не лише мінус.

Іноді темрява — рідкісний шанс сповільнитися.

слухайте аудіокниги

робіть дихальні вправи

ведіть щоденник думок

просто посидьте в тиші 10–15 хвилин

4. Дихальні техніки для швидкого зниження тривоги

Одна з найпростіших і найефективніших технік:

Метод 4–6

вдих — 4 секунди

видих — 6 секунд

повторити 5–7 разів

«Подовжений видих безпосередньо знижує рівень тривоги, впливаючи на блукаючий нерв», — пояснює лікар-невролог Ольга М.

Що допомагає психіці найбільше: порівняльна таблиця

Метод Ефект Коли застосовувати Чіткий режим Знижує тривогу Постійно Обмеження новин Зменшує стрес Увечері Дихальні практики Швидко заспокоює Під час паніки Аудіоконтент Відволікає У темряві Фізична активність Знімає напруження Вдень

Помилки, які погіршують стан

❌ «Я просто перетерплю»

❌ Ігнорування сну

❌ Постійне порівняння «кому гірше»

❌ Алкоголь як спосіб розслабитися

❌ Самозвинувачення за втому

Втома в умовах нестабільності — не слабкість, а нормальна реакція організму.

Коли варто звернутися по допомогу

Якщо ви помічаєте:

постійну тривогу понад 2–3 тижні

панічні атаки

думки про безглуздість того, що відбувається

різке погіршення сну

Слід відзначити, що звернення до психолога — це профілактика, а не крайній крок.

«Сьогодні допомога спеціаліста — це не розкіш, а елемент психологічної гігієни», — наголошує психотерапевтка Олена С.

Головне, що варто пам’ятати

Психіка — не залізна. Вона потребує підтримки так само, як тіло — тепла і води. Навіть маленькі дії, виконувані регулярно, дають великий накопичувальний ефект. Світло обов’язково повернеться. А психіку краще берегти заздалегідь.

