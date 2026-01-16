Лайфстайл
Коли мозок працює найкраще: ідеальний час для рішень
Чому час важливіший за силу волі? Мозок працює за біоритмами, а не за списком справ. Ігнорування цього — причина помилок.
Про це повідомляє «ПЛ».
«Більшість поганих рішень приймаються у стані втоми», — зазначає нейрофізіолог.
Піки активності мозку
- 08:00–11:00 — логіка, аналітика
- 13:00–15:00 — прості задачі
- 17:00–19:00 — креатив
Не вся робота однаково добре лягає на будь-який час.
Що краще не робити ввечері
- важливі переговори
- фінансові рішення
- конфліктні розмови
Таким чином, ефективність — це правильний час для правильної задачі.
