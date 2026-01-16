Коли мозок працює найкраще: ідеальний час для рішень

Чому час важливіший за силу волі? Мозок працює за біоритмами, а не за списком справ. Ігнорування цього — причина помилок.

Про це повідомляє «ПЛ».

«Більшість поганих рішень приймаються у стані втоми», — зазначає нейрофізіолог.

Піки активності мозку

08:00–11:00 — логіка, аналітика

13:00–15:00 — прості задачі

17:00–19:00 — креатив

Не вся робота однаково добре лягає на будь-який час.

Що краще не робити ввечері

важливі переговори

фінансові рішення

конфліктні розмови

Таким чином, ефективність — це правильний час для правильної задачі.

