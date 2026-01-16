Лайфстайл

Коли мозок працює найкраще: ідеальний час для рішень

Карина Шевченко Send an email 20 години ago
Чому час важливіший за силу волі? Мозок працює за біоритмами, а не за списком справ. Ігнорування цього — причина помилок.

Про це повідомляє «ПЛ».

«Більшість поганих рішень приймаються у стані втоми», — зазначає нейрофізіолог.

Піки активності мозку

  • 08:00–11:00 — логіка, аналітика
  • 13:00–15:00 — прості задачі
  • 17:00–19:00 — креатив

Не вся робота однаково добре лягає на будь-який час.

Що краще не робити ввечері

  • важливі переговори
  • фінансові рішення
  • конфліктні розмови

Таким чином, ефективність — це правильний час для правильної задачі.

