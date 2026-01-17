Лайфстайл

Коли після Нового року треба прибирати ялинку та інші новорічні прикраси

Карина Шевченко
6 хвилин ago
Питання демонтажу новорічних прикрас після завершення свят залишається актуальним щороку, особливо у контексті поєднання традицій, релігійних норм і практичних рекомендацій.

Загальноприйнято, що період різдвяно-новорічних свят триває не лише до 1 січня, а охоплює кілька тижнів, протягом яких ялинка та декор вважаються доречними.

Згідно з церковною традицією, завершення святкового циклу пов’язують із Хрещенням, яке відзначають 19 січня. Саме ця дата часто вважається умовною межею, після якої святкові прикраси прибирають.

Водночас у багатьох містах органи місцевого самоврядування встановлюють власні строки демонтажу декору, орієнтуючись на графіки вивозу ялинок та благоустрій територій.

Практичний аспект також відіграє важливу роль. Живі ялинки після тривалого перебування у приміщенні починають втрачати вигляд і можуть створювати побутові незручності.

Тому більшість рекомендацій зводяться до того, що оптимальний період для прибирання новорічного декору — перша половина січня або не пізніше 19 числа, залежно від особистих переконань і місцевих правил.

