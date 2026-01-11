Лайфстайл

Найкращі місця для відпочинку у січні в Україні: куди можна поїхати

Погода на Новий рік
Коли в Україну прийде похолодання та чи зустрічатимемо Новий Рік зі снігом

Січень традиційно залишається одним із найбільш активних періодів для внутрішнього туризму в Україні, що підтверджується даними туристичних операторів, місцевих адміністрацій та профільних організацій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри зимовий сезон, українці дедалі частіше обирають короткі поїздки в межах країни, орієнтуючись на поєднання доступності, безпеки та прогнозованих умов перебування.

Найбільший інтерес у цей період стабільно зберігається до гірських і оздоровчих регіонів, де зимовий відпочинок поєднується з можливістю відновлення, зміни обстановки та зниження рівня стресу.

Водночас культурні центри з насиченою історією залишаються привабливими навіть у холодну пору року, оскільки пропонують туристам подієві формати, гастрономічні маршрути та комфортну міську інфраструктуру.

Експерти туристичної галузі звертають увагу на те, що у січні ціни на проживання та супутні послуги часто зберігаються на помірному рівні, особливо поза піковими датами. Це робить подорожі більш доступними для широкого кола громадян і стимулює попит на перевірені напрямки з прогнозованими умовами логістики та сервісу.

Внутрішній туризм у зимовий період дедалі частіше розглядається не лише як спосіб відпочинку, а й як важливий економічний фактор, що підтримує регіони у міжсезоння, забезпечує зайнятість та сприяє стабільності локального бізнесу.

Тим часом історики розкрили, звідки прийшла традиція прикрашати ялинку на Новий рік.

