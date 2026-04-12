Таро-гороскоп на тиждень з 13 по 19 квітня 2026 року для всіх знаків Зодіаку

Тиждень із 13 по 19 квітня 2026 року обіцяє бути насиченим подіями, внутрішніми відкриттями та важливими рішеннями. Про це повідомляє «ПЛ».

Карти Таро підказують: зараз варто прислухатися до інтуїції, не боятися змін і діяти усвідомлено. Для кожного знака цей період несе свої уроки та можливості.

♈ Овен — Колісниця

Час рухатися вперед без сумнівів. Тиждень принесе динаміку, поїздки або важливі рішення. Успіх залежить від вашої впевненості та контролю над ситуацією.

♉ Телець — Імператриця

Період гармонії, затишку та зростання. Сприятливий час для фінансів, творчості та турботи про себе. Можливі приємні новини в особистому житті.

♊ Близнюки — Двійка мечів

Доведеться зробити непростий вибір. Не варто відкладати рішення — внутрішній баланс допоможе знайти правильний шлях.

♋ Рак — Місяць

Тиждень емоцій та інтуїції. Можливі сумніви або приховані обставини. Не довіряйте чуткам — перевіряйте інформацію.

♌ Лев — Сонце

Один із найвдаліших періодів. Радість, визнання та успіх у справах. Чудовий час для нових починань і спілкування.

♍ Діва — Вісімка пентаклів

Фокус на роботі та розвитку. Ваша праця принесе результат, якщо проявите терпіння та уважність до деталей.

♎ Терези — Справедливість

Тиждень чесних рішень і відповідальності. Усі вчинки матимуть наслідки, тому важливо зберігати баланс.

♏ Скорпіон — Смерть

Не варто лякатися — це карта трансформації. Завершення старого етапу відкриє двері до нового. Час відпустити минуле.

♐ Стрілець — Дурень

Початок нового шляху. Тиждень сприятливий для експериментів, подорожей і спонтанних рішень. Довіртеся життю.

♑ Козоріг — Імператор

Контроль і порядок — ваші союзники. Чудовий час для кар’єри, ухвалення рішень і зміцнення позицій.

♒ Водолій — Зірка

Період надії та натхнення. Усе, що ви задумали, має шанс на успішний розвиток. Вірте в себе.

♓ Риби — Верховна Жриця

Слухайте свою інтуїцію. Не всі відповіді лежать на поверхні — довіртеся внутрішньому голосу.

✨ Загальна порада карт на тиждень

Головна енергія тижня — перехід і оновлення. Карти радять не триматися за минуле, бути відкритими до нового та не боятися змін. Це гарний час для самоаналізу, планування та м’якого старту нових проєктів.

