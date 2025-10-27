Розклад Таро на тиждень, 27 жовтня – 2 листопада: чого чекати від долі

Астрологічно енергетика тижня з 27 жовтня по 2 листопада відзначається підвищеною динамікою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це час, коли старі схеми перестають працювати, а нові ще лише формуються. Символічно цей період можна порівняти з картами Таро «Смерть» і «Мир», які вказують не на кінець, а на завершення одного циклу й перехід до нового етапу.

Тиждень вимагатиме від людей внутрішньої дисципліни, гнучкості мислення та вміння приймати зміни без страху.

Багато хто може відчути емоційне навантаження — це природна реакція на невизначеність. Однак саме в такі дні інтуїція стає найточнішою. Якщо довіряти власним внутрішнім сигналам, але водночас не втрачати раціонального підходу, можна зробити потужний прорив.

З погляду бізнесу цей період варто використати для аналізу пройденого шляху та перегляду стратегій. Не рекомендується ухвалювати імпульсивні рішення, однак добре починати процес оновлення — зміну партнерських угод, пошук нових ринків, упровадження інновацій.

У відносинах і комунікаціях особливо важливо уникати різких висловлювань: люди у цей час схильні сприймати все емоційно. Енергетика тижня нагадує, що будь-які трансформації — це не покарання, а можливість для зростання.

