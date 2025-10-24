Розклад Таро на вихідні, 25-26 жовтня 2025 року: яка доля може чекати на людей

Аналітики Центру символічних досліджень «Arcanum» провели черговий розклад Таро, який показав цікаву тенденцію для енергетичного поля цих вихідних.

Центральною картою стала «Колісниця» — аркан, що символізує рух, волю та необхідність тримати ситуацію під контролем. Це означає, що дні 25 і 26 жовтня можуть стати своєрідною перевіркою для людей, які перебувають на етапі змін або прийняття важливих рішень.

У карті «Колісниця» закладений образ людини, яка утримує баланс між двома протилежними силами — це може відображати внутрішню боротьбу між емоціями та розумом. Для багатьох цей період стане моментом, коли необхідно перестати вагатися й нарешті обрати напрямок дій.

Додаткові карти — «Сонце» та «Двійка Пентаклів» — натякають, що ці вихідні будуть продуктивними для тих, хто зуміє знайти гармонію між працею й відпочинком. Це слушний час для творчих ідей, для особистісного росту, а також для примирення чи щирих розмов у родині.

У професійній сфері карти застерігають від ризикованих кроків і радять зосередитися на завершенні раніше розпочатих справ. Енергетика вихідних, за словами аналітиків, сприятиме натхненню, емоційному оновленню й упевненості у власних силах.

Головне — не піддаватися метушні, зберігати внутрішню стабільність і пам’ятати, що «Колісниця» рухається вперед лише тоді, коли керманич знає, куди саме він прямує.

