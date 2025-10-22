Що означає карта Таро «Диявол»: пояснення тарологів

Карта «Диявол» у класичних колодах Таро завжди викликала особливе відчуття напруги й таємничості.

Про це повідомляє «ПЛ».

Тарологи наголошують, що ця арканна карта не несе буквального зла, натомість символізує залежності, спокуси, внутрішні обмеження та контроль, який людина іноді створює для себе сама.

У прямому значенні «Диявол» уособлює ситуації, коли індивід потрапляє у пастку власних бажань чи матеріальних потреб, дозволяючи зовнішнім силам визначати його вибір. Це може бути прагнення до влади, страх втратити вплив або надмірне бажання задовольнити тілесні та емоційні потреби.

Тлумачення карти вказує, що у момент, коли «Диявол» з’являється у розкладі, людина стикається з необхідністю усвідомити свої слабкості. Йдеться не лише про залежність від інших чи зовнішніх факторів, а й про внутрішній страх перед свободою, адже іноді легше залишатися в полоні звичних шаблонів, ніж взяти відповідальність за зміни.

Тарологи зазначають, що енергія цього аркана — це дзеркало тіньової сторони психіки, через яку можна отримати новий рівень саморозуміння. Якщо карта випадає у перевернутому положенні, це знак внутрішнього визволення: людина розриває пута, долає залежність або звільняється від чужого впливу.

У розкладах, пов’язаних із коханням, «Диявол» часто символізує пристрасть, але також попереджає про токсичні стосунки, маніпуляції або емоційний шантаж. У фінансових питаннях карта може вказувати на спокусу швидких рішень, ризиків чи етичних компромісів.

Утім, більшість досвідчених тарологів наголошують, що цей аркан — не про зло, а про усвідомлення: лише через зустріч із власною тінню людина здатна стати вільною. Отже, коли «Диявол» з’являється у розкладі, варто не лякатися, а задуматися, де саме ми дозволили собі бути скутиими страхами, звичками чи чужими очікуваннями.

Більше того, раніше презентували розклад Таро на тиждень, 20-27 жовтня.