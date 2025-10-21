Розклад Таро на тиждень, 20-27 жовтня: думка тарологів

Тиждень із 20 по 27 жовтня, за словами тарологів, проходитиме під знаком структурних змін і внутрішнього оновлення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Енергія перших днів тижня створить умови для перегляду старих рішень, а події середини періоду можуть принести несподівані, але перспективні можливості. У символічному розкладі цього тижня карта «Башта» означає руйнування старого порядку, що часто сприймається болісно, проте саме такі процеси відкривають шлях до нового зростання.

За нею у розкладі з’являється «Зірка» — символ відродження, натхнення і віри у власні сили, що вказує на відновлення після турбулентного періоду. Завершує тиждень карта «Сила», яка традиційно асоціюється з рішучістю, волею до дії та самоконтролем.

Фахівці з таро відзначають, що цей тиждень варто сприймати як символічний «поворотний момент» осені.

Енергії перетворень підштовхуватимуть до кроків, яких люди довго уникали. Для бізнесу це може означати момент стратегічного оновлення або зміну пріоритетів, а для особистих відносин — потребу в чесній розмові й переоцінці цінностей.

Водночас карта «Сила» наприкінці періоду нагадує, що стабільність завжди народжується через усвідомлення власної потужності. У такий спосіб розклад таро віддзеркалює загальні тенденції місяця: баланс між руйнуванням і створенням, що веде до поступового оновлення.

