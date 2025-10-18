Чи можна вживати фастфуд кожного дня на обід: думка лікарів

Медики одностайні: постійне споживання фастфуду становить серйозну загрозу для організму.

Щоденне меню, яке складається з бургерів, картоплі фрі та солодких напоїв, створює надлишок солі, насичених жирів і швидких вуглеводів. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, така дієта підвищує ризик ожиріння, гіпертонії, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.

У дослідженнях Американської медичної асоціації зазначається, що регулярне вживання ультрапроцесованих продуктів збільшує смертність майже на третину, порівняно з раціоном, де вони становлять мінімальну частку.

Надлишок натрію у фастфуді створює додаткове навантаження на судини й нирки, а трансжири — головна причина порушення холестеринового обміну.

Лікарі наголошують, що навіть у молодих людей, які часто обідають у закладах швидкого харчування, уже через кілька років спостерігається накопичення жиру в печінці й зниження чутливості до інсуліну. Це так званий «повільний ефект», коли шкода не відчувається одразу, але накопичується поступово.

Фахівці з харчування радять дотримуватись простого правила: фастфуд — не більше одного разу на тиждень, і лише як виняток, а не система. Замість звичного набору «бургер — фрі — кола» краще обирати страви з куркою на грилі, салатом і водою.

Та навіть у такому форматі варто пам’ятати: жоден ресторан швидкого харчування не замінить домашнього обіду з цільних продуктів, овочів і складних вуглеводів. Збалансована дієта — це не тренд, а реальна інвестиція у власне здоров’я, яка забезпечує довгу активність і стабільну енергію протягом дня.

