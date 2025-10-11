Чи завдає кальян менше шкоди, аніж звичайні цигарки: думка вчених

Дискусії про те, чи є кальян безпечнішою альтернативою сигаретам, тривають роками. Проте офіційні медичні дані спростовують цей міф.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я, куріння кальяну завдає не меншої, а подекуди й більшої шкоди, ніж звичайні цигарки. Під час одного сеансу людина вдихає у десятки разів більше диму, ніж під час викурювання однієї сигарети.

Цей дим містить чадний газ, важкі метали, смоли й канцерогени, які навіть після проходження через воду залишаються у повітрі та легенях.

Наукові дослідження показують, що дим кальяну містить дрібнодисперсні частинки, які глибше проникають у дихальні шляхи, ніж сигаретний. У результаті підвищується ризик серцево-судинних хвороб, бронхітів, астми та онкологічних уражень.

Патологоанатоми фіксують аналогічні зміни у легенях завзятих курців кальяну і тих, хто багато років вживав сигарети. Більше того, навіть пасивне вдихання такого диму може бути небезпечним — концентрація токсинів у приміщенні перевищує санітарні норми у кілька разів. Особливо це стосується кальян-барів, де вентиляція не здатна повністю усунути продукти горіння.

Окрема проблема полягає у вугіллі, яким розпалюють тютюн. Під час його тління виділяється чадний газ та оксиди металів, які потрапляють до організму разом із димом.

За оцінками ВООЗ, один сеанс куріння кальяну може дорівнювати сотням викурених сигарет за кількістю вдихнутих шкідливих речовин. При цьому вода, через яку проходить дим, не фільтрує токсини настільки ефективно, як часто вважають. Вона лише охолоджує дим, що створює ілюзію м’якості, але не зменшує його небезпеки.

Фахівці наголошують: порівнювати кальян із сигаретами як “менше зло” некоректно. Обидва способи куріння шкідливі, а кальян — ще й оманливий через свій “приємний” смак і соціальний образ.

Молодь сприймає його як безпечну розвагу, хоча фактично він створює ті самі ризики залежності та ураження дихальної системи. Медики рекомендують уникати кальяну навіть епізодично, адже регулярне використання, навіть раз на тиждень, призводить до накопичення токсичних сполук у тканинах. Сучасна медицина одностайна: кальян не може вважатися безпечним, а його шкода — науково доведений факт.

