Користь рису Басматі: чому крупу обирають і які в ній є вітаміни

Рис Басматі вважається однією з найцінніших сортових круп, що поєднує відмінні смакові властивості з високою поживною цінністю.

Про це повідомляє «ПЛ».

Його унікальність полягає у тонкому ароматі, характерній видовженій формі зерна та легкій текстурі після приготування. Проте головним аргументом на користь цього продукту є його вплив на здоров’я, підтверджений численними дослідженнями.

У складі Басматі містяться білки, вуглеводи та корисні жири, однак особливу цінність становить комплекс вітамінів групи В, що відповідають за роботу нервової системи, підтримку енергетичного обміну та формування імунної відповіді.

Значна кількість магнію та фосфору сприяє зміцненню кісток, тоді як калій допомагає стабілізувати роботу серця. Наявність фолієвої кислоти робить продукт корисним для кровоносної системи, оскільки вона бере участь у синтезі еритроцитів.

Окремої уваги заслуговує низький глікемічний індекс рису Басматі. На відміну від багатьох інших сортів рису, він не викликає різкого стрибка рівня цукру у крові, що робить його безпечним для людей із діабетом або тих, хто контролює вуглеводний обмін.

Крім того, високий вміст клітковини стимулює роботу травної системи, допомагає боротися із запорами та сприяє м’якому очищенню організму від токсинів.

Медики також відзначають, що регулярне вживання Басматі позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, оскільки він не містить холестерину та характеризується низьким вмістом натрію. Це робить його рекомендованим продуктом у дієтах для людей, які дбають про стан серця та судин.

Крім того, рис Басматі має тривалу здатність насичувати, поступово вивільняючи глюкозу, що дає змогу зберігати енергію протягом дня та контролювати апетит.

