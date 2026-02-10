Найкращі тижневі знижки у Novus з 9 по 15 лютого: що можна вигідно придбати

У період з 9 по 15 лютого мережа супермаркетів Novus реалізує черговий етап планової акційної програми, орієнтованої на зниження витрат покупців у межах повсякденного споживання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Знижки формуються відповідно до маркетингової стратегії компанії та охоплюють широкий асортимент товарів, зокрема продукти харчування першої необхідності.

Такий підхід дозволяє ритейлеру одночасно підтримувати купівельну спроможність населення та оптимізувати товарообіг.

У компанії підкреслюють, що всі спеціальні пропозиції мають чітко визначений строк дії та залежать від наявності товарів у конкретних торгових точках. Акційна ціна фіксується виключно під час розрахунку на касі, відповідно до умов конкретної пропозиції.

Для споживачів це означає можливість планувати покупки заздалегідь, орієнтуючись на офіційні каталоги та інформацію, оприлюднену самою мережею.

Експерти ринку роздрібної торгівлі зазначають, що такі короткострокові програми знижок залишаються одним із ключових механізмів адаптації бізнесу до складної економічної ситуації та коливань споживчого попиту.

До того ж раніше були опубліковані найкращі тижневі знижки у Novus з 2 по 8 лютого.