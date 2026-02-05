Финансы

Найкращі тижневі знижки у Novus з 2 по 8 лютого: що можна вигідно придбати

Новус
Новус

Мережа супермаркетів Novus у період з початку лютого продовжує реалізацію щотижневих акційних пропозицій, які формуються на основі офіційних рекламних каталогів компанії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Знижки охоплюють широкий спектр товарів повсякденного попиту та орієнтовані як на регулярних покупців, так і на клієнтів програми лояльності. Акційні періоди, як правило, тривають кілька днів і можуть частково перетинатися між собою, що дозволяє споживачам комбінувати вигідні пропозиції.

У переліку товарів, на які найчастіше поширюються знижки, традиційно присутні продукти харчування базових категорій: овочі та фрукти, молочна продукція, м’ясо, бакалія, напої, а також окремі позиції товарів для дому.

Компанія практикує як фіксоване зниження ціни, так і відсоткові знижки, що робить акції зрозумілими та прозорими для споживача.

Окрему роль відіграє бонусна програма, учасники якої отримують додаткові переваги у вигляді персональних пропозицій та накопичення бонусів за покупки.

Представники ритейлера наголошують, що умови акцій є чинними виключно у визначений період та в межах наявності товару, тому покупцям рекомендується заздалегідь ознайомлюватися з офіційними каталогами і правилами участі.

Такий підхід дозволяє максимально ефективно планувати витрати та скористатися сезонними знижками.

Окрім того, були опубліковані найкращі тижневі знижки у Сільпо з 2 по 8 лютого.

