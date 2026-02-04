Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 2 по 8 лютого: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів «Сільпо» традиційно оновила перелік акційних пропозицій на початку лютого, представивши знижки на ключові товарні категорії щоденного попиту.

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідна інформація оприлюднена в офіційних рекламних матеріалах компанії та на цифрових платформах ритейлера, що дозволяє говорити про її перевірений і публічний характер.

У період з 2 по 8 лютого основний фокус акційної політики спрямований на продукти харчування базового кошика. Зокрема, знижки застосовуються до молочної продукції, бакалії, заморожених товарів, м’яса та напівфабрикатів.

Окремі позиції представлені зі зменшенням вартості до 40%, що, за оцінками аналітиків роздрібного ринку, є конкурентним показником для початку року, коли споживчий попит традиційно стриманий.

Також у межах тижневої пропозиції «Сільпо» робить акцент на власних торгових марках. Це відповідає загальноєвропейській тенденції, коли ритейлери просувають private label як інструмент утримання клієнтів та контролю цінової політики.

Для покупців це означає можливість оптимізувати витрати без втрати якості, оскільки продукція проходить сертифікацію відповідно до українських стандартів.

Експерти ринку зазначають, що регулярні короткострокові знижки дозволяють споживачам більш раціонально планувати закупівлі, особливо в умовах інфляційного тиску.

У цьому контексті тижневі акції «Сільпо» залишаються важливим індикатором стану роздрібної торгівлі та купівельної спроможності населення.

