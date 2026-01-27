Финансы

Найкращі тижневі знижки у АТБ з 26 січня по 1 лютого: що можна вигідно придбати

Наприкінці січня одна з найбільших торговельних мереж України традиційно оновлює асортимент акційних пропозицій, орієнтованих на щотижневий формат покупок.

Про це повідомляє «ПЛ».

Період із 26 січня по 1 лютого характеризується зниженням цін на низку популярних товарів масового попиту, що дозволяє споживачам оптимізувати витрати без зміни звичного кошика покупок.

Аналітики роздрібного ринку зазначають, що у цей час мережі роблять акцент на товарах тривалого зберігання, солодощах, напоях та продуктах повсякденного споживання.

Знижки формуються таким чином, щоб стимулювати попит у післясвятковий період і водночас підтримати обсяг продажів. Для покупців це створює можливість придбати базові продукти за цінами, нижчими за середньоринкові, за умови уважного ознайомлення з умовами акцій.

Фахівці радять звертати увагу не лише на відсоток знижки, а й на кінцеву вартість товару, оскільки деякі пропозиції мають обмежений термін дії або стосуються певних брендів.

У підсумку тижневі акції наприкінці січня розглядаються як інструмент раціонального планування бюджету, особливо для домогосподарств, які здійснюють закупівлі на кілька днів наперед.

Окремо були презентовані й найкращі тижневі знижки у Novus з 19 по 25 січня.

