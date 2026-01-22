Финансы

Найкращі тижневі знижки у Novus з 19 по 25 січня: що можна вигідно придбати

Карина Шевченко Send an email 2 години ago
Новус
Новус

Мережа супермаркетів Novus з 19 по 25 січня реалізує оновлену програму тижневих знижок, орієнтовану на базові потреби споживачів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Mietrecht.

За офіційною інформацією ритейлера, акційні пропозиції охоплюють продукти щоденного споживання, товари власних брендів та окремі імпортні позиції.

У центрі уваги цього тижня — молочна продукція, крупи, макаронні вироби, м’ясні напівфабрикати, кава, чай і засоби побутової хімії. Розмір знижок варіюється залежно від категорії та може сягати 30–40% від стандартної ціни.

У компанії зазначають, що акції є частиною системної стратегії підтримки купівельної спроможності населення в умовах зростання витрат на комунальні послуги та логістику. Усі знижки діють у межах визначеного періоду та за умови наявності товару в магазинах.

Споживачам рекомендують завчасно ознайомлюватися з переліком акційних позицій, оскільки найбільш затребувані товари традиційно мають обмежений обсяг поставок.

Окремо раніше були презентовані найкращі тижневі знижки у Сільпо з 19 по 25 січня.

