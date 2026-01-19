Найкращі тижневі знижки в АТБ з 19 по 25 січня: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів АТБ у період із 19 по 25 січня 2026 року традиційно запропонує покупцям оновлений перелік акційних товарів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Формування знижок здійснюється з урахуванням сезонного попиту, логістичних умов та поточної купівельної спроможності населення. За оцінками експертів роздрібного ринку, у фокусі акцій виявляться:

продукти першої потреби;

товари тривалого зберігання;

окремі позиції власної торгової марки;

базовий сегмент молочної та бакалійної продукції.

АТБ продовжує дотримуватись моделей помірних, але регулярних знижок, що дозволяє мережі зберігати стабільний потік покупців без суттєвого тиску на операційні показники.

Остаточні умови акцій, як наголошують представники рітейлу, публікуються виключно в офіційних джерелах мережі — на сайті та в мобільному додатку. Використання сторонніх списків та непідтверджених публікацій може призвести до спотворення інформації.

