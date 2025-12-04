Финансы

Найкращі тижневі знижки у Novus з 1 по 7 грудня: що можна вигідно придбати

Новус
Новус

У період 1–7 грудня 2025 року мережа Novus традиційно працює з тижневими промоакціями, однак відкритих каталогів саме на ці дати на момент підготовки матеріалу не оприлюднено.

Про це повідомляє «ПЛ».

Останні акційні пропозиції були доступні для попередніх місяців, тож асортимент і вартість товарів у грудні оновлюються поступово, відповідно до внутрішньої політики ритейлера та динаміки цін на ринку продуктів.

Це означає, що клієнтам варто орієнтуватися не на загальні очікування, а на реальну інформацію в додатку мережі або безпосередньо в магазинах, де знижки публікуються у режимі фактичної наявності.

Водночас сам формат тижневих пропозицій зазвичай включає кілька груп товарів: продуктові позиції повсякденного попиту, категорії для домогосподарств, сезонні товари та обмежені партії імпортної продукції.

Ритейлери часто формують акції з урахуванням тенденцій попиту на початку зими, коли стрімко зростає інтерес до товарів для свята Миколая, різдвяних наборів та подарункових пропозицій. Висока ймовірність, що й цього разу компанія зробить акцент на таких категоріях, однак підтвердження очікувань можливе тільки через офіційні джерела.

У діловому вимірі це показує, як український ритейл поступово переходить до моделі гнучких, швидко змінюваних промоакцій, реагуючи на поточний попит і коливання ринку.

До того ж раніше були опубліковані найкращі тижневі знижки у Сільпо з 1 по 7 грудня.

