Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 1 по 7 грудня: що можна вигідно придбати

На момент підготовки цього матеріалу ритейлер «Сільпо» ще не опублікував остаточного каталогу акцій на період із 1 по 7 грудня 2025 року.

Така практика для мережі типова: компанія регулярно формує промо-переліки у безпосередній близькості до старту періоду дії знижок. Це дозволяє акумулювати актуальні дані щодо попиту, сезонних тенденцій та змін постачальницьких цін.

Раніше компанія неодноразово використовувала підхід «динамічного промо», коли остаточний формат знижок і акцій корегується буквально за кілька днів або навіть годин до публікації каталогу.

Експерти продовольчого ринку відзначають, що в першій декаді грудня традиційно посилюється зацікавленість покупців у товарах довготривалого зберігання, солодощах, м’ясних продуктах і товарах для зимового побуту.

Тому логічно очікувати, що «Сільпо» приділить увагу саме цим групам. У передсвятковий період українські ритейлери також збільшують частку персональних знижок у додатках лояльності, розраховуючи на зростання середнього чека та повторних покупок.

Зважаючи на це, покупцям варто стежити передусім за оновленнями в офіційних каналах мережі — мобільному застосунку, Telegram і Viber-спільнотах, а також push-повідомленнями, які мережа надсилає напередодні оновлення промо.

Відсутність каталогу на момент публікації не означає, що знижок не буде; навпаки — зазвичай саме в такі періоди можна спостерігати найактивніший рух на ринку, коли ритейлери намагаються запропонувати конкурентні умови перед початком грудневого споживчого піку.

Тому поціновувачам вигідних покупок варто бути напоготові — акції можуть з’явитися раніше, ніж очікується.

