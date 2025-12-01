Як правильно пишеться слово «веб сторінка» або «веб-сторінка»: пояснення лінгвістів

У сучасній українській мові питання написання складних слів технічного походження часто привертає увагу як лінгвістів, так і редакторів медіа.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із найбільш поширених прикладів є слово «веб-сторінка». Попри те що в повсякденній комунікації можна почути обидва варіанти — як з дефісом, так і без нього — норма правопису схиляється до використання саме дефісного написання.

Йдеться про те, що «веб» функціонує як запозичена перша частина складного терміну, яка утворює єдине поняття з основним іменником. Саме тому варіант «веб-сторінка» вважається найкоректнішим.

Лінгвісти пояснюють: дефіс у таких словах виконує не лише технічну функцію. Він допомагає утримувати змістову цілісність конструкції та запобігає появі хибних смислів, які можуть виникати при роздільному написанні.

У багатьох словниках нові терміни інформаційної сфери закріплюються саме через дефіс — подібно до того, як у мові вже прижилися форми «міні-проєкт», «відео-контент», «PR-кампанія».

Відповідно, при підготовці текстів для видань — особливо тих, що орієнтуються на редакційну точність і відповідність мовним стандартам — рекомендовано використовувати саме варіант «веб-сторінка». Це забезпечує не лише стилістичну правильність, а й узгодженість текстів у межах одного медіа.

Окремо лінгвісти зауважили на тому, як правильно пишеться слово «абонемент» або «абонимент».