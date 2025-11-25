Як правильно пишеться слово «абонемент» або «абонимент»: пояснення лінгвістів

Питання правильного написання цього запозиченого слова виникає регулярно, зокрема у рекламних матеріалах, документації та повсякденному листуванні.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лінгвісти наголошують, що нормативною формою української мови є «абонемент». Варіант «абонимент» вважається помилковим і з’являється переважно через неправильну вимову або недостатнє знання етимології слова.

Словники української мови фіксують «абонемент» як іменник чоловічого роду, що означає право або документ, який підтверджує право користування певною послугою протягом встановленого часу.

Його походження простежується до французького «abonnement», від якого українська форма успадкувала структуру та вимову. Значення слова давно усталенене в офіційній документації: у спортивних клубах, бібліотеках, театрах, транспортних компаніях, центрах дозвілля та сервісах доступу.

Мовознавці також звертають увагу на типову плутанину між словами «абонемент» і «абонент». Перше стосується права, друге — особи, що користується цим правом.

Саме тому вживання «абонентський квиток» чи «абонентський пакет» є коректним лише тоді, коли йдеться про споживача, а не про документ. Додавання «дитячий абонемент», як пояснюють фахівці, також може бути стилістично неточним, якщо суперечить логіці або нормам сполучуваності.

Для ЗМІ та бізнесу така мовна точність має практичне значення. Реклама, контракти, робоча документація та публічні заяви демонструють рівень грамотності компанії.

У період активної комунікації в соцмережах будь-яка орфографічна помилка швидко потрапляє в поле уваги аудиторії. Тому дотримання правильної форми «абонемент» — не лише питання мовної культури, а й елемент репутаційної стратегії бренду.

