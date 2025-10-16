Як правильно пишеться слово «батальйон» або «батальон»: пояснення лінгвістів

У мовному просторі України досі можна зустріти сумніви щодо правильного написання слова «батальйон».

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри популярність варіанта без літери «й», фахівці однозначно наполягають: єдиною граматично правильною формою є «батальйон». Це слово походить із французької «bataillon», проте в українській мові воно закріпилося з характерним поєднанням «йо».

Варіант «батальон» вважається калькою з російської мови та є орфографічною помилкою.

Українські лінгвісти пояснюють, що звукосполучення «льйон» узгоджується з фонетичною системою української мови, тому зміна його на «льон» є спотворенням норми.

Сучасна редакція правопису, як і всі академічні словники, не містить жодного винятку для цього слова. В офіційних документах, у ЗМІ та навіть у військовій термінології правильним залишається саме «батальйон».

Отже, якщо йдеться про підрозділ Збройних сил або будь-яку структурну одиницю, у діловому тексті варто використовувати єдину усталену форму — «батальйон». Інші варіанти є лексичними відхиленнями й можуть створити враження непрофесійності чи неуважності до мовних стандартів.

