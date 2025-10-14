Як правильно пишеться слово «кукуруза» або «кукурудза»: пояснення лінгвістів

Українська мова має чітко визначені норми правопису, і у випадку зі словом «кукурудза» варто орієнтуватися саме на офіційні лінгвістичні джерела.

Нормативною формою, зафіксованою у чинному Українському правописі, є «кукурудза». Варіант «кукуруза» — русизм, який вживався у радянський період і поступово зник із сучасного мовного простору.

Етимологічно слово походить із турецької мови, однак фонетичні зміни, властиві українській, зумовили появу приголосного «д».

Цей звук з’явився внаслідок внутрішньої гармонізації слова — українська має тенденцію до милозвучності, і додавання «д» забезпечує природний перехід між складами. Філологи зазначають, що подібні зміни характерні для багатьох запозичених слів, які з часом адаптуються до української фонетики.

У діловій, освітній та медійній комунікації використання правильного написання має не лише граматичне, а й репутаційне значення.

Вживання форми «кукуруза» може створити враження недбалості або неуважності до мовної норми. У професійних текстах така деталь сприймається як індикатор рівня культури мовлення.

Лінгвісти також підкреслюють, що мова — це не лише інструмент спілкування, а й носій культурної ідентичності.

Тому правильне вживання слова «кукурудза» символізує не просто дотримання правил, а й свідоме підтримання української мовної традиції. У часи цифрової комунікації, коли мова швидко змінюється під впливом інтернет-сленгу, збереження таких базових норм допомагає втримати баланс між сучасністю й автентичністю.

