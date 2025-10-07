Як правильно пишеться слово «хот-дог» або «хот дог»: пояснення лінгвістів

Слово «хот-дог» — запозичення з англійської мови, що давно вкорінилося в українській повсякденності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте й досі часто виникає плутанина щодо правильного написання: з дефісом чи окремо. За чинним правописом та позицією мовознавців, нормативною формою є саме «хот-дог» через дефіс.

Таке написання фіксують офіційні словники, зокрема словник.ua, а також Український правопис і мовознавчі ресурси, що регламентують сучасні орфографічні норми.

Причина дефісного написання полягає не лише у формі слова, а й у його походженні. Вираз «hot dog» в англійській означає «гарячий собака» — жартівливу назву для бутерброда з сосискою. Коли це словосполучення потрапило до української, воно зберегло поділ на дві частини, але об’єдналося дефісом, щоб позначити цілісне поняття.

Дефіс підкреслює єдність слова та запобігає двозначності, адже варіант «хот дог» може сприйматися як два окремі слова. Саме тому редакції, видавництва й офіційні медіа застосовують виключно форму «хот-дог».

Фахівці з мовної культури зазначають, що вживання слів через дефіс — це ознака перехідного етапу адаптації запозичення.

Згодом воно може стати цілком українським і писатися суцільно (як колись відбулося зі словом «футбол»). Але станом на сьогодні норма однозначна: у ділових і публічних текстах — тільки «хот-дог». У розмовній мові чи рекламі можна побачити «хотдог» або навіть «хот дог», однак такі форми лишаються розмовними або стилістично забарвленими.

Для засобів масової інформації це має практичне значення: уніфікація термінів підвищує довіру читача й зберігає грамотність бренду. Редакційні стандарти, як правило, включають окремий список запозичень, де фіксують правильні написання, і «хот-дог» у цьому переліку давно закріпився. Тож, якщо ви готуєте матеріал, меню чи інструкцію — сміливо використовуйте дефіс. Це не лише орфографічно правильно, а й відповідає сучасній мовній культурі.

