Финансы

США ввели санкции против десяти российских компаний

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 23 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Соединенные Штаты ввели санкции против десяти российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с морским технологическим сектором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Фото: slovoidilo.ua

Материалы по теме

1

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто попал под санкции

Под санкции подверглись 10 российских компаний:

  • концерн «Моринформсистема-Агат»;
  • центральный НИИ конструкционных материалов «Прометей»;
  • аккамуляторная компания «Ригель»;
  • центральный НИИ судового машиностроения;
  • концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»;
  • концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;
  • АО «Обуховское»;
  • АО «Морские навигационные системы»;
  • Институт океанологии РАН имени Ширшова;
  • ООО «Компания Технополь».

Читайте также: Канада ввела санкции против белорусских банков и компаний

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, ряда дочерних компаний российского банка «ВТБ», вице-премьера Р Ф Андрея Белоусова и других российских чиновников.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 23 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинцы получили уже более $1 миллиарда от международных партнеров

23 часа ago

Участники программы «єОселя» получили 277 льготных кредитов на жилье

1 день ago

Финляндия получит плавучий терминал сжиженного газа

1 день ago

Аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Phillips увеличили продажи до рекордных почти $18 миллиардов

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button