Финансы
США ввели санкции против десяти российских компаний
Соединенные Штаты ввели санкции против десяти российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с морским технологическим сектором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Фото: slovoidilo.ua
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Кто попал под санкции
Под санкции подверглись 10 российских компаний:
- концерн «Моринформсистема-Агат»;
- центральный НИИ конструкционных материалов «Прометей»;
- аккамуляторная компания «Ригель»;
- центральный НИИ судового машиностроения;
- концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»;
- концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;
- АО «Обуховское»;
- АО «Морские навигационные системы»;
- Институт океанологии РАН имени Ширшова;
- ООО «Компания Технополь».
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Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, ряда дочерних компаний российского банка «ВТБ», вице-премьера Р Ф Андрея Белоусова и других российских чиновников.
Источник: МинФин