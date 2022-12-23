США ввели санкции против десяти российских компаний

Соединенные Штаты ввели санкции против десяти российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с морским технологическим сектором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Фото: slovoidilo.ua

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Кто попал под санкции

Под санкции подверглись 10 российских компаний:

концерн «Моринформсистема-Агат»;

центральный НИИ конструкционных материалов «Прометей»;

аккамуляторная компания «Ригель»;

центральный НИИ судового машиностроения;

концерн «Научно-производственное объединение «Аврора»;

концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

АО «Обуховское»;

АО «Морские навигационные системы»;

Институт океанологии РАН имени Ширшова;

ООО «Компания Технополь».

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Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, ряда дочерних компаний российского банка «ВТБ», вице-премьера Р Ф Андрея Белоусова и других российских чиновников.

Источник: МинФин