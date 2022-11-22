Миру грозит дефицит дизельного горючего. Что происходит на рынке

В течение нескольких месяцев почти каждый регион на планете столкнется с угрозой дефицита дизельного топлива. Об этом пишет Bloomberg .

Фото: glavcom.ua

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Что происходит на рынке

В США запасы дизеля и мазута упали до самого низкого за четыре десятилетия уровня. Его спотовая стоимость в Нью-Йорке в 2022 году выросла на 50%, а в начале ноября цена составила $4,9 за галлон — примерно вдвое больше, чем год назад.

Дефицит ощущается также на северо-западе Европы, где запасы фиксируются на самом низком уровне с 2011 года. Фьючерсные контракты на дизель здесь примерно на $40 дороже, чем на нефть сорта Brent, хотя традиционная сезонная премия составляет в среднем $12.

Ситуация станет еще более угрожающей, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

«Это самый большой дизельный кризис, который я когда-либо видел», — цитирует издание бывшего гендиректора итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras SpA Дарио Скаффарди, проработавшего в отрасли почти 40 лет.

Ситуация на основных направлениях поставок дизтоплива остается напряженной — трейдеры

Причины дефицита

сокращение поставок сырой нефти и нефтепродуктов вследствие российской агрессии;

влияние пандемии коронавируса, в ходе которой нефтеперерабатывающие заводы закрыли наименее прибыльные заводы;

уменьшение инвестиций в отрасль на фоне планов отказа от ископаемого топлива;

сбои в судоходстве и забастовки рабочих в Европе.

Все это происходит на фоне так называемой бэквордации — рыночной ситуации, когда премия по кратковременным контрактам выше, чем по более длинным.

Это приводит к тому, что поставщики продают товар сейчас, а не производят запасы.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», ситуация на основных направлениях поставок дизельного топлива остается напряженной, объемы предложений продукта ограничены, но говорить о дефиците еще рано.

Источник: МинФин