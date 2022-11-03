Ощадбанк выставил на продажу долги компании Ахметова на 1,8 миллиарда

Ощадбанк выставил на продажу право требования к ООО «ЭСУ» (мажоритарный владелец Укртелекома) на 1,8 млрд грн. Об этом сообщило государственное предприятие СЕТАМ.

Фото: forbes.ua

3

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Как сообщается, торги намечены на 18 ноября.

ЭСУ принадлежит 92,79% акций Укртелекома. Конечный бенефициар ЭСУ — Ринат Ахметов.

Дебиторская задолженность ЭСУ перед Ощадом возникла в связи с непогашением облигаций компании, приобретенных банком в 2013 году.

После того как ООО «ЭСУ» просрочило погашение облигаций и не оплатило начисленный купонный доход, Ощад пошел в суд.

ЭСУ пыталось в судебном порядке получить отсрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд отменил его. Судебные процедуры длились около двух лет.

В начале августа 2022 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ЭСУ и ввел процедуру распоряжения его имуществом.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин