ФРС снова повысит процентную ставку — Reuters

Ожидается, что Федеральная резервная система в среду повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд, но откроет двери для будущего замедления жесткости своей политики. Об этом сообщает Reuters.

Фото: gao.gov

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Агентство отмечает, что сейчас ФРС балансирует между риском устойчиво высокой инфляции и экономическими трудностями, связанными с более жестким кредитованием.

Данные, опубликованные после заседания ФРС 20−21 сентября, не дают оснований полагать, что достигшая 40-летних максимумов инфляция существенно снижается. Рынок труда остается сильным.

Однако некоторые представители ФРС начали более открыто беспокоиться о том, что слишком агрессивное повышение стоимости заимствований может привести к ненужной рецессии экономики, отмечая, что некоторые опросы и частные данные свидетельствуют о том, что давление начинает ослабевать.

Ожидается, что повышение ставки ФРС в среду повысит целевую ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов до уровня между 3,75% и 4,00%.

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«Ставка не была столь высокой с начала 2008 года, и темпы действий ФРС в этом году — 375 базисных пунктов усиления после ожидаемого шага в среду — не имеют себе равных с тех пор, как бывший глава ФРС Пол Волкер прибег к гораздо более жесткому повышению ставок в 1980-х годах», — говорится в сообщении агентства.

Напомним

Потребительские цены США по итогам сентября выросли на 8,2%. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, по итогам сентября составила 6,6% год к году, обновив максимумы с 1982 года.

Источник: МинФин