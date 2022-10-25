Финансы

Экс-глава НБУ Шевченко говорит, что не скрывается от следствия

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 25 октября, 2022
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Бывший руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявляет, что не скрывается от следствия и сообщил следственным органам о месте своего пребывания. Об этом он сообщил в комментарии, что есть в распоряжении LB.ua.

Фото: flickr.com

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«Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП объявили меня в розыск. Объявляют в розыск тех, кто скрывается. Я даже не представляю, что еще должен был сделать, для сотрудничества со следствием», — сообщил Шевченко.

По его словам, он:

  • Состоя на консульском учете в стране ЕС, официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении;
  • Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

«Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством», — отметил Шевченко.

Читайте: НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко

Кроме того, дело в отношении Укргазбанка он назвал «нафталиновым», а объявление его в розыск — свидетельством заангажированности следствия.

Предыстория

6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк .

Читайте: НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко и и.о.главы Укргазбанка

Позже Шевченко в Facebook написал, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.

  • НБУ

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 25 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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