Экс-глава НБУ Шевченко говорит, что не скрывается от следствия

Бывший руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявляет, что не скрывается от следствия и сообщил следственным органам о месте своего пребывания. Об этом он сообщил в комментарии, что есть в распоряжении LB.ua.

Фото: flickr.com

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«Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП объявили меня в розыск. Объявляют в розыск тех, кто скрывается. Я даже не представляю, что еще должен был сделать, для сотрудничества со следствием», — сообщил Шевченко.

По его словам, он:

Состоя на консульском учете в стране ЕС, официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении;

Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

«Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и предпринял все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством», — отметил Шевченко.

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Кроме того, дело в отношении Укргазбанка он назвал «нафталиновым», а объявление его в розыск — свидетельством заангажированности следствия.

Предыстория

6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк .

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Позже Шевченко в Facebook написал, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.

НБУ

Источник: МинФин